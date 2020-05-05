مستشفى فرنسي: فيروس (كورونا) موجود بأوروبا منذ ديسمبر



وشدد على أنه لم يتضح ما إذا كان هؤلاء الزملاء، قد سافروا إلى الصين، وأنه ينبغي على السلطات الصحية المحلية التحقيق.



واختتم حديثه بالقول: "قد يكون هو المريض صفر، ولكن ربما هناك آخرون في مناطق أخرى، يجب إعادة إجراء الاختبارات، خصوصاً السلبية تجاه الالتهاب الرئوي مرة أخرى، ربما كان الفيروس منتشراً في ذلك الوقت".



يشار إلى أنه توفي في فرنسا أكثر من 25 ألف شخص بالفيروس منذ 1 آذار/ مارس، من بين حوالي 170 ألف إصابة حتى صباح الثلاثاء، بحسب ما ذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية.



وكانت فرنسا أكدت أول ثلاث حالات إصابة بفيروس (كورونا) الجديد في 24 كانون الثاني/ يناير، بمن فيهم مريضان في باريس وآخر في مدينة بوردو.

وأوضح أنه تم جمع العينات في البداية للكشف عن الأنفلونزا باستخدام اختبارات "بي سي آر"، وهي نفس عملية الفحص الجيني، التي يمكن أيضا استخدامها للكشف عن وجود فيروس (كورونا)، وأن كل عينة أعيد اختبارها عدة مرات للتأكد من عدم وجود أخطاء.وبيّن كوهين، أن معرفة من هو المريض الأول أو الحالة الأولى، أمر حاسم لفهم كيفية انتشار الفيروس، واسترسل قائلاً: إن المريض نجا وتعافى من الفيروس، وأنه تم إجراء تحقيق لتتبع "التلوث الأول"، مشيراً إلى أنه "كان مريضاً لمدة 15 يوماً وأصاب طفليه بالعدوى، ولكن ليس زوجته التي تعمل في سوبر ماركت".وتابع قائلاً: "كان الأمر مدهشاً لم يفهم كيف أصيب، قمنا بتجميع اللغز معاً، ولم يقم بأي رحلات خارجية، والاتصال الوحيد الذي تم كان بينه وبين زوجته "، مشيراً إلى أن زوجة الرجل تعمل إلى جانب مطعم صغير لبيع السوشي بالقرب من زملائهم من أصل صيني.