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(هآرتس): إسرائيل تستغل أزمة (كورونا) لتصعيد الهجمات بسوريا

(هآرتس): إسرائيل تستغل أزمة (كورونا) لتصعيد الهجمات بسوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المحلل العسكري في صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية، عاموس هرئيل: "إن إسرائيل تستغل أزمة فايروس (كورونا) لتصعيد وتكثيف الهجمات الجوية ضد أهداف إيرانية في سوريا.

وأشار المحلل الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أنه في إسرائيل لا يتم الحديث عن الهجمات الجوية التي تحدث في سوريا، لأن الكورونا تسيطر على الصحافة الإسرائيلية والدولية.

وبين هرائيل أن هذه الهجمات تعتبر تفوقا من وجهة نظر إسرائيل، والتي تأتي في ظل ضعف نسبي لمشروع  التموضع العسكري الإيراني في سوريا، ودعم حزب الله في لبنان". 

وووفقا للمحلل: "هناك انطباعا بأن حكومة نتنياهو، منحت رئيس أركان الجيش كوخافي، الضوء الاخضر لمواصلة الهجمات وتصعيدها بسوريا، في ظل أزمة الكورونا".

ولفت إلى أن إسرائيل تنتظر كيف سيرد الخصم، وهل سيلمح الأسد لإيران بأنه حان وقت الانسحاب، أم أن الإيرانيين سيبحثون عن مخرج مشرف ويقلصوا وجودهم في سوريا، بسبب هذه الهجمات.  

وكانت وسائل الإعلام العبرية، نقلت عن تقارير سورية، أن طائرات حربية إسرائيلية، هاجمت الليلة الماضية، هدفين في منطقة البحوث العلمية بمدينة حلب السورية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، نقلا عن مصادر سورية، إن الأهداف التي تم مهاجمتها الليلة الماضية بمدينة حلب، يستخدم لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيمائية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل قررت إغلاق المجال الجوي في هضبة الجولان، أمام حركة الطائرات التي تحلق أعلى من 5000 قدم، لمدة شهرين وذلك تخوفا من أي رد سوري على الهجمات الجوية.

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