هزات أرضية جديدة تضرب وسط سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس (ريختر)، اليوم الثلاثاء، غرب مدينة حمص وسط سوريا.



وبحسب المركز الوطني للزلازل، فقد قال عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إنه "تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس (ريختر)، الساعة 02:45، على مسافة 38 كم غرب مدينة حمص و11 كم جنوب شرق مدينة تلكلخ".



واعتادت المناطق السورية مؤخراً، على التعرض لمثل هذه الهزات الأرضية، والتي تضرب عدة محافظات حدودية.