هزات أرضية جديدة تضرب وسط سوريا
رام الله - دنيا الوطن
ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس (ريختر)، اليوم الثلاثاء، غرب مدينة حمص وسط سوريا.
وبحسب المركز الوطني للزلازل، فقد قال عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إنه "تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس (ريختر)، الساعة 02:45، على مسافة 38 كم غرب مدينة حمص و11 كم جنوب شرق مدينة تلكلخ".
واعتادت المناطق السورية مؤخراً، على التعرض لمثل هذه الهزات الأرضية، والتي تضرب عدة محافظات حدودية.
ضربت هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس (ريختر)، اليوم الثلاثاء، غرب مدينة حمص وسط سوريا.
وبحسب المركز الوطني للزلازل، فقد قال عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إنه "تم تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجة على مقياس (ريختر)، الساعة 02:45، على مسافة 38 كم غرب مدينة حمص و11 كم جنوب شرق مدينة تلكلخ".
واعتادت المناطق السورية مؤخراً، على التعرض لمثل هذه الهزات الأرضية، والتي تضرب عدة محافظات حدودية.
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