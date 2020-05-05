أزمة (كورونا) تُرجئ تَسليم السفن من ألمانيا لإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد موقع (واللا) الإسرائيلي، أنه وفي الأسابيع الأخيرة الماضية، بدأت طواقم سلاح البحرية الإسرائيلية، وطواقم حوض السفن الألماني في (كيل) بالخروج إلى البحر مع السفن الحربية (ماغين/ ساعر 6)، وذلك في إطار سلسلة التجارب، وفحص النظم.



ونقل المحلل عن مصادر في الجيش، أنه وعقب أزمة (كورونا) اتخذ القرار بتقليص تواجد الطواقم المهنية لوزارة الجيش وسلاح البحرية الألماني في إطار بناء أربع سفن (ساعر 6).



وأفادت المصادر أيضاً بأن سلسلة التجارب الميدانية، جاءت من أجل فحص نظم السفينة ماغين، وتحسينها وفقاً لاحتياجات سلاح البحرية الإسرائيلي، وإصلاح ما يطلب، وفي مقابل ذلك تتم عملية التعلم للطواقم الإسرائيلية في البحر.



وأفاد موقع (والا) أنه وخلال تقدير الموقف، الذي تم بين مدراء حوض السفن في ألمانيا والطواقم الإسرائيلية، طرحت معطيات تأخير في إنتاج ومعالجة نظم، وسيكون هناك تأخير في إرسال السفينة الأولى، حسبما تحدث مصدر عسكري ضالع في التفاصيل، إضافةً إلى ذلك، لم تركب بعد على السفينة الرادارات والصواريخ والمدافع الرشاشة، ونظم أسلحة أخرى.



يشار إلى أنه في عام 2015 وُقّع اتفاق مشروع شراء لأربع سفن من نوع (ساعر 6) مع أحواض سفن في ألمانيا بتكلفة تقدّر بـ 2 مليار دولار، وكان من المفترض أن تبدأ عملية إرسال السفن من بداية عام 2020، حيث ستكون مهام هذه السفن هي الأمن الجاري للجيش الإسرائيلي، وتجديد الأسطول البحري، والدفاع عن منصات الغاز.