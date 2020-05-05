شؤون فلسطينية

التنمية: 385 مليون شيكل مساعدات نقدية لصالح أسر بقطاع غزة منذ 2019

التنمية: 385 مليون شيكل مساعدات نقدية لصالح أسر بقطاع غزة منذ 2019
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أنها مستمرة، ولم تنقطع عن تقديم خدماتها للمسفيدين من الأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وانتظمت الدفعات النقدية للمستفيدين منذ تولي د. أحمد مجدلاني للوزارة، بزيادة في كل دفعة بعدد الاسر المستفيدة والمبالغ المالية، وأن الوزراة انتظمت بصرف دفعاتها النقدية للأسر المستفيدة خلال العام 2019 والتي بلغت قيمتها الاجمالية 279 مليون شيكل تقريبا لصالح ما يقارب 71 ألف أسرة.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية، أكرم الحافي، خلال العام الجاري 2020 فقد بلغت قيمة الدفعات النقدية منذ بداية العام، وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير 106 مليون شيكل تقريباً استفادت منها 80 ألف أسرة في قطاع غزة، حيث ارتفعت قيمة الدفعة الاخيرة عن سابقتها بقيمة 11 مليون و300 ألف شيكل، والتي استفاد منها ما يقارب 10 آلاف أسرة جديدة تمت اضافتهم.

وتابع الحافي، ووفقاً للمراجعة وتحديث البيانات التي قامت بها الوزارة خلال العام 2019، لضمان وصول المساعدات النقدية لمستحقيها الحقيقيين من الأسر الفقيرة والمهمشة، فقد تم حجب المساعدة عن حوالي 2108 ملف تبين للوزارة، وبالتعاون مع وزارة المالية، أنهم موظفون لدى سلطة الانقلاب في قطاع غزة، وحيث إن وزارة التنمية الاجتماعية، تهدف لتمكين وإغاثة الأسر الفقيرة والمهمشة، ولا تدفع رواتب لسلطة غير شرعية في قطاع غزة، فقد تم حجب الدفعات عنهم.

وأشار الحافي، أما على صعيد البرامج والخدمات التي قدمتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والعرب والمؤسسات الأهلية، خلال أزمة تفشي فيروس (كورونا) فقد تم الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي، وبتمويل مع (يونيسف) لرفع القيمة الشرائية للقسائم بقيمة 263 ألف دولار؛ لتوفير مواد التنظيف والتعقيم للأسر المستفيدة، والتي بلغ عددها حوالي 23 ألف أسرة في قطاع غزة، تم اعتماد 138 أسرة فقيرة للاستفادة من برنامج الغذاء العالمي، إضافة لاعتماد 2634 بطاقة جديدة لطلاب مراكز الوزارة والمؤسسات والجمعيات الأهلية المتعلقة بطيف اضطرابات التوحد.

وأوضح الحافي، أنه وعبر التعاون مع هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية فقد تم توفير 307 ربطات خبز للأسر المحجورة لمدة شهرين بتكلفة اجمالية قيمتها حوالي 65 ألف شيكل، إضافة لتوفير وجبات الطعام لنزلاء مراكز الحجر والعاملين فيها، وتوفير مواد تعقيم ومضخات رش تعقيم إلكترونية، وسترات وقائية وقفازات وجل تعقيم لمديريات الوزارة والجمعيات الشريكة، التي تقوم بإيواء كبار السن والأيتام، ومرضى الشلل الدماغي.

وشكر الحافي كل الشركاء على دعمهم وتعاونهم لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة في المحافظات الجنوبية، مؤسسة ميرسي كور، ومؤسسة أوكسفام، ومؤسسة الإغاثة الكاثوليكية، مؤسسة الثقافة والفكر الحر، حيث تم وعبر التعاون والشراكة الحقيقية مع تلك المؤسسات صرف مساعدة لحوالي 1707 من الأسر المسجلة ضمن قوائم الوزارة، بمبلغ إجمالي قيمته 161 ألف شيكل، إضافة لتوفير وجبات إطعام للأسر والأطفال في الحجر الصحي.

كما وفرت الوزارة عبر الشراكة مع الإغاثة الكاثوليكية طروداً غذائية لـ 621 أسرة لمدة 6 شهور، كما وفرت الوزارة 400 طرد غذائي لصالح النساء المعنفات، ومرضى السرطان من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف الحافي، هذه التدخلات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة وهي تواصل عملها وجهدها؛ لتقديم ما يلزم للأسر المحتاجة في الوقت الذي تقوم به حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة، بوضع العقبات والعراقيل أمامنا لايصال المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتقوم بحملة تضليل عبر ممثلها غزي حمد، وتمنع موظفينا من ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم، وفي هذه الحالة على سلطة الانقلاب، والأمر الواقع، تحمل كامل مسؤولياتها عن القطاع الاجتماعي.

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