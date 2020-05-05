شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من (600) مواطن مقدسي منذ مطلع العام

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من (600) مواطن مقدسي منذ مطلع العام
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 2020، أكثر من 600 مواطن مقدسي، خلال عمليات اعتقال يومية، طالت كافة الفئات، ومنها الأطفال والفتية.

وأضاف نادي الأسير، أنه ورغم استمرار انتشار الوباء، واصلت سلطات الاحتلال، حملات الاعتقال، واستهداف المجتمع المقدسي بكافة أدوات التنكيل، لاسيما عمليات الاعتقال اليومية والمتكررة، وكان آخرها فجر اليوم، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات، طالت على الأقل (13) مواطناً، من بينهم أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني للقدس، اللواء بلال النتشة، ومدير مكتبه، معاذ الأشهب، إضافة إلى اللواء عماد عوض.

كما طالت حملة الاعتقالات، الناشطة والكاتبة المقدسية رانيا حاتم، ومصطفى أبو زهرة، وجاد الغول، والصحفي تامر عبيدات، كما جرى اعتقال لستة مواطنين آخرين من بلدة العيساوية وهم: محمود رمضان عبيد، ومحمود محمد عبيد، وضياء أيمن عبيد، وأمير عواد، ويوسف علي الكسواني، وعبود درباس.

وأشار نادي الأسير إلى أنه وخلال هذا العام، واصل الاحتلال تنفيذ عمليات الاعتقال المتكررة لمحافظ القدس، عدنان غيث، ووزير شؤون القدس، فادي الهدمي، وكان آخرها في بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي، لافتاً إلى أن عمليات الاعتقال في القدس، هي الأعلى مقارنة مع المحافظات الأخرى، والتي تركزت منذ منتصف العام المنصرم في بلدة العيساوية.

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