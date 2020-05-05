دولي

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 237 حالة

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 237 حالة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة اثنين من المسنين، الليلة الماضية، جراء اصابتهما بفيروس (كورونا)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، إلى 237 حالة، غالبيتهم من المسنين.

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 237 حالة، وبلغ عدد المصابين بالفيروس 16,261 حالة، بينهم 90 مريضاً بوضع خطير.

أخبار ذات صلة

بسبب (كورونا).. الصين تُحذّر: العداء يتصاعد وقد نضطر للمواجهة

بسبب (كورونا).. الصين تُحذّر: العداء يتصاعد وقد نضطر للمواجهة

أدنى حصيلة وفيات منذ شهر.. أكثر من ألف حالة وفاة بالولايات المتحدة بسبب (كورونا)

أدنى حصيلة وفيات منذ شهر.. أكثر من ألف حالة وفاة بالولايات المتحدة بسبب (كورونا)

(كورونا) عالمياً: نحو 252 ألف وفاة وثلاثة ملايين و634 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: نحو 252 ألف وفاة وثلاثة ملايين و634 ألف إصابة

الموساد يكشف لأول مرة الخطأ الجسيم الذي أدى إلى القبض على إيلي كوهين

الموساد يكشف لأول مرة الخطأ الجسيم الذي أدى إلى القبض على إيلي كوهين

ألمانيا توافق على إعادة فتح المتاجر الكبيرة خلال أيام

ألمانيا توافق على إعادة فتح المتاجر الكبيرة خلال أيام

فرنسا تسجل أعلى معدل زيادة بوفيات فيروس (كورونا) خلال أربعة أيام

فرنسا تسجل أعلى معدل زيادة بوفيات فيروس (كورونا) خلال أربعة أيام

بينت يكشف تقدماً كبيراً في العثور على علاج لفيروس (كورونا)

بينت يكشف تقدماً كبيراً في العثور على علاج لفيروس (كورونا)

نتنياهو يُعلن تخفيفاً آخرَ بالقيود المتعلقة بـ (كورونا) في إسرائيل

نتنياهو يُعلن تخفيفاً آخرَ بالقيود المتعلقة بـ (كورونا) في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

تدهور الوضع الصحي للأسير المحرر المصاب بالسرطان محمد بشارات

تدهور الوضع الصحي للأسير المحرر المصاب بالسرطان محمد بشارات

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من (600) مواطن مقدسي منذ مطلع العام

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من (600) مواطن مقدسي منذ مطلع العام

محكمة الاحتلال تُمدد توقيف تسعة مقدسيين حتى الغد

محكمة الاحتلال تُمدد توقيف تسعة مقدسيين حتى الغد

هيئة الأسرى: حملة اعتقالات واسعة لقيادات ونشطاء مقدسيين

هيئة الأسرى: حملة اعتقالات واسعة لقيادات ونشطاء مقدسيين

وزارة التعليم بغزة تُطلق خدمة الصفوف الافتراضية لطلبة الثانوية العامة

وزارة التعليم بغزة تُطلق خدمة الصفوف الافتراضية لطلبة الثانوية العامة

أسعار العملات مقابل الشيكل

أسعار العملات مقابل الشيكل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس ومواجهات في بيتونيا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس ومواجهات في بيتونيا

منخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبياً حتى الأربعاء

منخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبياً حتى الأربعاء

منوعات

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

وفاة فنانة مصرية شابة وسط صدمة زملائها

نقاش حاد بين &#34;ثلاجة&#34; وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

نقاش حاد بين "ثلاجة" وممثلة فلسطينية أوصلتها للشهرة

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

تعليق صادم لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان زواجها

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

لماذا أحالت النيابة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية وليس الجنح؟

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه &#34;ملاهي&#34;

محمد الشناوى يتصدر تويتر بعد تعامله مع مقلب رامز جلال كأنه "ملاهي"

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

بلاغ ضد رامز جلال بعد حلقة باسم ياخور بسبب أهل الشرقية

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل &#34;مخرج7&#34;

ناصر القصبي يثير الجدل بما طالب بفعله بالمثليين في مسلسل "مخرج7"

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

نهى عابدين تنهي حياتها الفنية القصيرة

وفاة مغنية أمريكية شهيرة عن عمر يناهز 30 عاماً

وفاة مغنية أمريكية شهيرة عن عمر يناهز 30 عاماً

ريان جيلر يُحرج صالح الجسمي بمُحادثة مُسربة

ريان جيلر يُحرج صالح الجسمي بمُحادثة مُسربة

عربي

اليمن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا)

اليمن يسجل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا)

مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة جنوب الصومال

مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة جنوب الصومال

348 إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

348 إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

وكالة (سانا): الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مُعادية في سماء سوريا

وكالة (سانا): الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مُعادية في سماء سوريا