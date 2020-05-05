ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 237 حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة اثنين من المسنين، الليلة الماضية، جراء اصابتهما بفيروس (كورونا)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، إلى 237 حالة، غالبيتهم من المسنين.



ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 237 حالة، وبلغ عدد المصابين بالفيروس 16,261 حالة، بينهم 90 مريضاً بوضع خطير.