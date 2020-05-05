الإحصاء: تراجع حاد بكميات الإنتاج الصناعي خلال آذار بسبب (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال جهاز الاحصاء المركزي: إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، سجل تراجعاً حاداً مقداره 24.60% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 86.32 خلال شهر آذار 2020 مقارنة بـ 114.49 خلال شهر شباط 2020 (سنة الأساس 2018 = 100)، حيث بدأت الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا خلال الربع الاخير من شهر آذار تلقي بآثارها على الطاقة الانتاجية للقطاع الصناعي فكانت نسبة الانخفاض في كميات الإنتاج الصناعي مقاربة لنسبة فترة حالة الطوارئ من شهر آذار 2020.وتابع الجهاز في بيان صحفي تعد محافظة بيت لحم من أكثر المحافظات تضرراً بسبب الاغلاق فقد تراجع الإنتاج الصناعي في اهم نشاطين فيها وهما نشاط صناعة الملابس، ونشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى والذي يشتمل على صناعة الحجر، والرخام والباطون، فيما تحسنت إنتاجية نشاط صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها خلال شهر آذار 2020.تلتها محافظة الخليل التي شهدت تراجعاً حاداً في الإنتاج في مختلف الأنشطة الصناعية، من أهما نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الحجر والرخام"، تلاها نشاط صناعة منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم والحديد"، ونشاط صنع الأحذية.أماعلى صعيد الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي، فقد شهد نشاط صناعة المنتجات الغذائية تراجعاً ملحوظاً في الإنتاج خلال شهر آذار 2020 بمقدار 17.28% الذي تشكل أهميته النسبية 16.23% من الصناعات التحويلية في مختلف المحافظات الفلسطينية، حيث تراجع إنتاج مجموعة من السلع الحيوية كالألبان ومنتجاتها، الحلويات بمختلف أنواعها، منتجات المخابز، والزيوت، فيما استقر إنتاج سلع غذائية أخرى كالدجاج، الطحين، والمعكرونة.على الرغم من التراجع العام في كميات الانتاج الصناعي، الا ان نشاط صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها شهد ارتفاعاً في الانتاج بنسبة 24.77% خلال شهر آذار 2020 والذي تشكل اهميته النسبية 3.65% حيث ارتفع انتاج كافة المنشآت الصناعية العاملة في هذا المجال مقارنة مع شهر شباط 2020، كما سجل نشاط صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية ارتفاعاً في الإنتاج بنسبة 38.50% والذي تشكل اهميته النسبية 0.98% حيث تحسن إنتاج المنشآت العاملة ضمن هذا النشاط؛ صناعة الصابون ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل.ونظرا للأزمة توقفت بعض الصناعات مثل: الاسفلت ضمن نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى خلال شهر آذار 2020 للمنشآت العاملة في هذا المجال.حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسيةوسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً حاداَ مقداره 28.77% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً حاداً مقداره 28.62% خلال شهر آذار 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.79% والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏بينما سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.53% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر آذار 2020 مقارنة بشهر شباط 2020 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والاسفلت"، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، صناعة الأثاث، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة الملابس، صناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها "الأدوية"، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية "صناعة الصابون ومستحضرات التنظيف، والدهانات"، صناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة منتجات التبغ.