محكمة الاحتلال تُمدد توقيف تسعة مقدسيين حتى الغد

مددت محكمة "الصلح" الإسرائيلية توقيف تسعة مقدسيين ليوم غد الأربعاء.





وأفاد المحامي محمد محمود، بأن قاضي محكمة الاحتلال، مدد توقيف كلٍ من: عمر عطية، محمد عطية، محمد أبو قدوس، محمد توتنجي، أمير محمود، محمد أبو ناب، أحمد محمود، محمد عبيد ومنير داري.





وكانت سلطات الاحتلال، شنت فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات جديدة في مدينة القدس، وأجرت تفتيشًا في معظم المنازل وصادرت بعض المقتنيات، وطالت الاعتقالات مجموعة من الشخصيات المقدسية وأسرى محررين.

رام الله - دنيا الوطن