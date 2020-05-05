أدنى حصيلة وفيات منذ شهر.. أكثر من ألف حالة وفاة بالولايات المتحدة بسبب (كورونا)

سجلت الولايات المتحدة الأميركية، وفاة 1,015 شخصاً، جراء فيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 68 ألفاً و689 شخصاً.





ورجحت دراسات عدة نشرت يوم أمس، بلوغ عدد الوفيات الناجمة عن (كورونا) في الولايات المتحدة عتبة المئة ألف بحلول شهر حزيران/ يونيو، مستبعدة في الوقت نفسه أن يتوقف انتشار العدوى في هذا البلد، خلال الصيف بحسب (وكالة الأنباء وفا).





وبحسب تقديرات البيت الأبيض، فمن المتوقع، أن يسفر الوباء عن وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.





والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس نهاية شباط/ فبراير، هي الدولة الأكثر تضرراً في العالم جراء الفيروس، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، إذ سجلت أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره، وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم، والتي بلغت يوم أمس الاثنين ربع مليون وفاة.

رام الله - دنيا الوطن