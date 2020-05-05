صادرت أسلحة مرافقيهم.. الشرطة الفلسطينية تعتقل علماء آثار إسرائيليين بالمنطقة (ج)





وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن رئيس مجلس مستوطنات الضفة، يوسي داغان، احتج على تسليم الأسلحة لعناصر من الشرطة الفلسطينية، بحسب موقع (عكا للشؤون الاسرائيلية).





وأوضح، أن ضابطاً إسرائيلياً في الإدارة المدنية، هو من طلب من المرافقين الثلاثة لعلماء الآثار، بتسليم أسلحتهم إلى الشرطة الفلسطينية.





وطالب داغان من وزير جيش الاحتلال، فتح تحقيق في ظروف الحادثة، واعتبر أن تسليم السلاح، هو بمثابة تعريض حياتهم للخطر.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة الفلسطينية، اثنين من علماء الآثار الإسرائيليين في المنطقة (ج) شمال الضفة الغربية، وصادرت أسلحة كانت بحوزة مرافقين لهم.