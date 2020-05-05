هيئة الأسرى: حملة اعتقالات واسعة لقيادات ونشطاء مقدسيين

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الهجمة الشرسة،

والتي لا زالت مستمرة منذ ساعات منتصف الليل، وحتى صباح اليوم، بحق قيادات ونشطاء مقدسيين، حيث تم اعتقال أكثر من 20 مواطناً، غالبيتهم شخصيات اعتبارية وموظفين وعساكر في مؤسسات دولة فلسطين، وأسرى محررين ونشطاء إجتماعيين.



وأوضحت الهيئة، أنه يتم في هذه الأثناء اقتحام المنازل المقدسية بقوات كبيرة من جيش وشرطة ومخابرات الاحتلال، حيث تفتش البيوت والمساكن بطريقة استفزازية، وتنفذ اعتقالات، وتُسلم بلاغات لمراجعة (شاباك) والمخابرات.



وأضافت الهيئة: "عرف من المعتقلين حتى اللحظة، أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس، اللواء بلال النتشة، واللواء عماد عوض، ورجل الأعمال مصطفى أبو زهرة، والمقدم معاذ الأشهب، والكاتبة والأديبة رانية حاتم، والصحفي تامر عبيدات، ورجل الأعمال باسم أبو عصب، ومحمود رمضان عبيد، ومحمود محمد عبيد، وضياء أيمن عبيد، وأمير عواد، ويوسف الكسواني، وعبود درباس، كما تم اقتحام منازل أحمد درباس، ومحمد أيمن عبيد، وفراس خضر عبيد، ونايف عصمت عبيد، ولم يتواجدوا في بيوتهم".



وحذرت الهيئة من استمرار استهداف مؤسسات دولة فلسطين

في القدس وكوادرها، وأن هذه الهجمة الشرسة والمتصاعدة في الآونة الأخير، تأتي ضمن تقويض الوجود الفلسطيني الرسمي في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، مؤكدة على أن كل هذه الممارسات الإجرامية والعنصرية، لن تنال من صمود المقدسين وتضحياتهم للدفاع عن المقدسات والوجود الفلسطيني.