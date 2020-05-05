الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس ومواجهات في بيتونيا

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات موسعة في مدينة القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غربي رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة والمقدم معاذ الأشهب، من منزليهما في القدس المحتلة.



وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في العيسوية شمال شرقي المدينة، طالت عدداً من المواطنين.



وعرف من بين المعتقلين في القدس: محمود رمضان عبيد ومحمود محمد عبيد وضياء أيمن عبيد وأمير عواد ويوسف علي الكسواني وعبود درباس وداوود عبيد وجاد الغول ومصطفى أبو زهرة وعماد عوض ورانيا حاتم.



على صعيد متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غربي رام الله، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، قبل أن تنسحب منها في ساعات الصباح الباكر.