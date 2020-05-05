شؤون فلسطينية

الطقس: منخفض جوي اليوم وغدا وسقوط زخات متفرقة من الأمطار بساعات الليل

الطقس: منخفض جوي اليوم وغدا وسقوط زخات متفرقة من الأمطار بساعات الليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 توقعت دائرة الارصاد الجوية ان تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ، وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا الى بارد، ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تشتد خلال ساعات الليل، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج. 

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو يوم غد الاربعاء غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا، ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا. 

أما الخميس، فيكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويبقى الجو باردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. 

ويكون الجو، الجمعة، ربيعيا لطيفاً نهاراً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. 

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