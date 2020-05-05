"إسرائيل بالعربية" تثير الجدل بمعلومة مُفاجئة حول برج القاهرة

أثارت تغريدة لصفحة (إسرائيل بالعربية) التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر "تويتر"، حول برج القاهرة، جدلاً بين المغردين.وكتبت الصفحة: "برج القاهرة من تصميم وبناء معماري يهودي..لا يوجد مواطن مصري أو زائر إلى مصر لا يعرف برج القاهرة وهو أحد أهم معالم العاصمة المصرية، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن من صمم ونفذ هذا البرج هو المهندس اليهودي المصري نعوم شبيب، الذي يعد من أهم رواد العمارة المصرية الحديثة".وسخر المغردين من مُحاولة إسرائيل نسب المُهندس إليهم، مؤكدين أنه مصري وينتمي إلى مصر، حتى لو كان يعتنق الديانة اليهودية.ويقع برج القاهرة في جزيرة الزمالك وسط العاصمة المصرية، وبني بين عامي 1956-1961 من الخرسانة المسلحة على شكل زهرة اللوتس المصرية، ويبلغ ارتفاعه 187 مترا، وهو أعلى من الهرم الأكبر بالجيزة بحوالي 43 مترا، ويعد البرج من أبرز معالم القاهرة، ويتكون من 16 طابقا، ويقف على قاعدة من أحجار الغرانيت الأسواني.وجاءت تعليقات المغردين كالتالي: