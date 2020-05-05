ألمانيا توافق على إعادة فتح المتاجر الكبيرة خلال أيام
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدرين مطلعين قولهما، إن رئاسة الوزراء في الولايات الألمانية ستوافق على اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف القيود المفروضة بشأن فيروس (كورونا).
وقال المصدران: إن من المتوقع أن تعطي رئاسة الوزراء في الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الضخمة باستئناف نشاطها ربما ابتداء من 11 أيار/مايو.
وأضافا: أن الولايات ستوافق أيضا على استئناف المدارس في كل المستويات تدريجيا على الرغم من أنه لن يتم السماح لمعظم الأطفال بالذهاب إلى المدارس إلا من خلال التناوب وليس على أساس يومي.
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدرين مطلعين قولهما، إن رئاسة الوزراء في الولايات الألمانية ستوافق على اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف القيود المفروضة بشأن فيروس (كورونا).
وقال المصدران: إن من المتوقع أن تعطي رئاسة الوزراء في الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الضخمة باستئناف نشاطها ربما ابتداء من 11 أيار/مايو.
وأضافا: أن الولايات ستوافق أيضا على استئناف المدارس في كل المستويات تدريجيا على الرغم من أنه لن يتم السماح لمعظم الأطفال بالذهاب إلى المدارس إلا من خلال التناوب وليس على أساس يومي.
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