ألمانيا توافق على إعادة فتح المتاجر الكبيرة خلال أيام

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدرين مطلعين قولهما، إن رئاسة الوزراء في الولايات الألمانية ستوافق على اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف القيود المفروضة بشأن فيروس (كورونا).



وقال المصدران: إن من المتوقع أن تعطي رئاسة الوزراء في الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الضخمة باستئناف نشاطها ربما ابتداء من 11 أيار/مايو.



وأضافا: أن الولايات ستوافق أيضا على استئناف المدارس في كل المستويات تدريجيا على الرغم من أنه لن يتم السماح لمعظم الأطفال بالذهاب إلى المدارس إلا من خلال التناوب وليس على أساس يومي.