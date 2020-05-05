منخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبياً حتى الأربعاء

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 21-10 17-9 22-10 بيت لحم 21-10 17-9 22-10 رام الله والبيرة 20-9 16-8 21-9 طولكرم 23-13 19-11 23-13 نابلس 21-11 18-10 23-11 قلقيلية 23-13 19-11 23-13 جنين 24-12 20-11 25-12 سلفيت 21-10 17-9 22-10 طوباس 24-12 20-11 25-12 روابي 21-11 18-10 23-11 الخليل 20-9 15-8 21-9 غزه 21-14 20-12 24-14 أريحا 28-16 24-15 28-16 خانيونس 21-14 20-12 24-14 الأغوار الشمالية 26-14 22-13 26-14 رفح 22-13 21-11 25-13

وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تشتد خلال ساعات الليل قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء 2020/05/06: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق حتى اساعات الظهيرة وتميل الأجواء الى الاستقرار خلال ساعات المساء والليل، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.الخميس 2020/05/07: يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويبقى الجو باردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 2020/05/08: يكون الجو ربيعيا لطيفاً نهاراً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الاخوة المواطنين يومي الثلاثاء والأربعاء من خطر:1- تشكل السيول في بعض الاودية المنخفضة2- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ساعة.3- خطر التزحلق على الطرقات. 4-تدني مدى الرؤيا الافقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: