دولي

فرنسا تسجل أعلى معدل زيادة بوفيات فيروس (كورونا) خلال أربعة أيام

فرنسا تسجل أعلى معدل زيادة بوفيات فيروس (كورونا) خلال أربعة أيام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في أعلى معدل زيادة خلال أربعة أيام، سجلت فرنسا يوم أمس الاثنين، 306 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 25201 حالة، فيما تراجع عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية المركزة إلى 3696 شخصاً، مقابل 3819 شخصا يوم الأحد في تراجع لليوم 26 على التوالي.

وكان 135 شخصاً فقط  توفوا يوم أول أمس الأحد.



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