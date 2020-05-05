348 إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) في مصر

سجلت مصر أمس الاثنين، 348 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، بالإضافة إلى سبع وفيات.



كما خرج 70 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، كما أعلنت وزارة الصحة المصرية، مضيفة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 1632 شخصا.



وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 2139 حالة من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 1632 شخصا.



وأضاف: أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) حتى يوم الاثنين هو 6813 حالة من ضمنهم 436 حالة وفاة.



رام الله - دنيا الوطن