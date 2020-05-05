شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية

الرئيس عباس يصدر مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن حالة الطوارئ تبدأ بتاريخ اليوم 5/5/2020 ولمدة 30 يوماً، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس (كورونا).

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال أمس الاثنين: إنه رفع توصية للرئيس عباس، بشأن تجديد حالة الطورئ لمدة شهر.

وأضاف اشتية، عبر (فيسبوك)، إن ذلك، جاء عقب اجتماعات ضمت لجنة الطوارئ الوطنية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، وبعد استمزاج آراء مجلس الوزراء، والتي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

وتابع اشتية: "تم تكليف المستشار القانوني للرئيس، بتقديم المصاغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة".

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