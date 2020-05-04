شؤون فلسطينية

تلفزيون فلسطين: الرئيس يُوافق على تجديد حالة الطوارئ حتى تاريخ 2020/6/5

تلفزيون فلسطين: الرئيس يُوافق على تجديد حالة الطوارئ حتى تاريخ 2020/6/5
رام الله - دنيا الوطن
قال تلفزيون فلسطين الرسمي، عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك)، مساء الاثنين: إن الرئيس محمود عباس، وافق على تجديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية حتى تاريخ 2020/6/5. 

ولاحقاً حذف التلفزيون الرسمي، المنشور الخاص بإعلان تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، دون إبداء أي أسباب أو نشر أي توضيح.

وفي تصريح سابق، أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيعلن مساء اليوم الاثنين، عن تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر. 

وقال مجدلاني، لـ "دنيا الوطن": "الحكومة الفلسطينية، أوصت بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، ارتباطاً بالوضع الصحي، وللحفاظ على الصحة العامة". 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إنه رفع توصية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تجديد حالة الطورئ لمدة شهر.

وأضاف اشتية، عبر (فيسبوك)، إن ذلك، جاء عقب اجتماعات ضمت لجنة الطوارئ الوطنية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، وبعد استمزاج آراء مجلس الوزراء، والتي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

وتابع اشتية: "تم تكليف المستشار القانوني للرئيس، بتقديم المصاغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة، وسوف ينظر الرئيس بهذا الأمر غداً".

وأكمل اشتية: "في حال الموافقة على التوصية، فسوف تواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية لهم، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية"، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ انتهت عند منتصف هذه الليلة.

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