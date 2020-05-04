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السودان يُعيّن أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ نحو 25 عاماً

السودان يُعيّن أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ نحو 25 عاماً
نور الدين ساتي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السودان، اليوم الاثنين، تعيين أول سفير لدى الولايات المتحدة، منذ ما يقرب من ربع قرن، وفق ما قالت وزارة الخارجية.

وقالت "الخارجية": إنها اختارت الدبلوماسي المخضرم نور الدين ساتي، سفيراً في واشنطن، وإن السلطات الأمريكية، وافقت على ترشيحه، فيما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وعين البلدان لما يقرب من ربع قرن، قائما بالأعمال فقط لإدارة سفارتيهما في واشنطن والخرطوم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال في كانون الأول/ ديسمبر: إن البلدين سيتبادلان السفراء.

وأدرجت الإدارة الأمريكية، السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة البشير الإسلامية، كانت تدعم جماعات إسلامية متشددة، مما جعل السودان، غير مؤهل لتخفيف الديون أو الحصول على التمويل الذي يحتاج إليه بشدة من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

وفي العام الماضي، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة، قد تستبعد السودان من القائمة؛ لكن يتعين تصديق الكونجرس الأمريكي على مثل هذه الخطوة.

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