محافظ الخليل يُقرر إغلاق بلدة السموع بالكامل

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، مساء اليوم الاثنين، إغلاق بلدة السموع بالكامل، ومنع الحركة.



كما قرر وفق ما نشرت محافظة الخليل، عبر صفحتها على (فيسبوك)، إغلاق جميع المحلات حتى إشعار آخر، لاستكمال إجراءات الطب الوقائي.



يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل ثمانية إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل.



وقالت الكيلة، وفق وكالة (وفا)، إن الإصابات الجديدة، توزعت كالتالي: ستة في السموع، وإصابة واحدة في مدينة الخليل، وإصابة في الظاهرية.