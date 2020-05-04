بشار الأسد يُوجه تحذيراً من حدوث كارثة في بلاده بسبب (كورونا)

وجه الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، تحذيراً من حدوث كارثة في بلاده، حال ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا).





وقال في كلمة أمام اللجنة الحكومية التي تشرف على إجراءات الحد من الوباء: إن بلاده قد تواجه كارثة حقيقية، إذا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) وفاقت الأعداد قدرة الخدمات الصحية على الاستيعاب.



وأضاف الأسد: أن انخفاض مستوى العدوى الحالي لا يعني أن سوريا خرجت من دائرة الخطر، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقال الرئيس السوري: إن هذه الأرقام قد ترتفع فجأة في غضون أيام قليلة أو أسابيع قليلة، وستحدث كارثة حقيقية في سوريا.

رام الله - دنيا الوطن