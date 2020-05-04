دولي

نتنياهو يُعلن تخفيفاً آخرَ بالقيود المتعلقة بـ (كورونا) في إسرائيل

نتنياهو يُعلن تخفيفاً آخرَ بالقيود المتعلقة بـ (كورونا) في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن سلسلة من التسهيلات على الإسرائيليين، سعياً إلى إعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، في أعقاب مؤشرات على تراجع تفشي وباء (كورونا).

وقال: إن القيود على الابتعاد لمسافة 100 متر، أصبحت لاغية كما يسمح بزيارة الأقارب من الدرجة الأولى، شرط الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

كما قررت الحكومة وفق نتنياهو، السماح بتجمهر عدد لا يفوق 20 شخصاً في الأماكن المفتوحة، وإجراء حفلات الزفاف بعدد لا يفوق 50 ضيفاً.

وتوقع إلغاء القيود كافة عن التجمهر في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفيما يخص المرافق الاقتصادية، قال نتنياهو: إنه ستتم إعادة فتح المجمعات التجارية المسقوفة، والأسواق المفتوحة يوم الخميس المقبل.

واعتباراً من الأسبوع المقبل، سيعود جهاز التعليم إلى العمل المنتظم كالمعتاد، أما جهاز التعليم العالي، فسيفتتح مجدداً منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن منشآت الرياضة واللياقة البدنية وبرك السباحة، سيعاد افتتاحها نهاية الشهر الحالي، مؤكداً أن إسرائيل لا تزال ملزمة بمكافحة الوباء بلا هوادة، مشيراً إلى احتمال فرض القيود الأكثر صرامة مرة أخرى، إذا عاد الوباء إلى التفشي من خلال موجة ثانية من العدوى.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يُحذّر من التدخل باتفاق تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات رابعة

نتنياهو يُحذّر من التدخل باتفاق تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات رابعة

نتنياهو: إسرائيل سترصد 60 مليون دولار لإيجاد لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

نتنياهو: إسرائيل سترصد 60 مليون دولار لإيجاد لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

الصحة العالمية: فيروس (كورونا) سيبقى لوقت طويل بين البشر

الصحة العالمية: فيروس (كورونا) سيبقى لوقت طويل بين البشر

ثلاث وفيات و38 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

ثلاث وفيات و38 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

ليبرمان: اتفاق الحكومة بين غانتس ونتنياهو الأكثر جنونًا

ليبرمان: اتفاق الحكومة بين غانتس ونتنياهو الأكثر جنونًا

زعيم كوريا الشمالية يواصل نشاطه المعلن بعد ظهوره الأخير

زعيم كوريا الشمالية يواصل نشاطه المعلن بعد ظهوره الأخير

ترامب: الصين ارتكبت خطأ فظيعاً وترفض الاعتراف به

ترامب: الصين ارتكبت خطأ فظيعاً وترفض الاعتراف به

فرنسا.. إصابة أشخاص بجروح في اعتداء بسكين نفذه طالب لجوء سوداني

فرنسا.. إصابة أشخاص بجروح في اعتداء بسكين نفذه طالب لجوء سوداني

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي: عنصرية تمنع اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية من العودة للبنان

الأورومتوسطي: عنصرية تمنع اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية من العودة للبنان

الشرطة: وفاة طفل غرقاً ببركة مياه في أريحا

الشرطة: وفاة طفل غرقاً ببركة مياه في أريحا

الشرطة تضبط عشر مركبات وتغلق 12 محلاً تجارياً لمخالفتها التعليمات في سلفيت

الشرطة تضبط عشر مركبات وتغلق 12 محلاً تجارياً لمخالفتها التعليمات في سلفيت

مواطن ينتزع قرارًا بتثبيت حدود كوشان طابو لأرضه في بيت لحم

مواطن ينتزع قرارًا بتثبيت حدود كوشان طابو لأرضه في بيت لحم

(حماس): اللواء عباس إبراهيم وعد بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين العالقين

(حماس): اللواء عباس إبراهيم وعد بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين العالقين

حماس: مشروع الاستيطان قرب الحرم الإبراهيمي يمثل اعتداء خطيراً على المقدسات

حماس: مشروع الاستيطان قرب الحرم الإبراهيمي يمثل اعتداء خطيراً على المقدسات

الخارجية: 1275 إصابة بفيروس (كورونا) و68 حالة وفاة بين جالياتنا بالخارج

الخارجية: 1275 إصابة بفيروس (كورونا) و68 حالة وفاة بين جالياتنا بالخارج

الاحتلال يقتحم العيسوية وكفر عقب ويعتقل مسنًا فلسطينيًا

الاحتلال يقتحم العيسوية وكفر عقب ويعتقل مسنًا فلسطينيًا

منوعات

وفاة مغنية أمريكية شهيرة عن عمر يناهز 30 عاماً

وفاة مغنية أمريكية شهيرة عن عمر يناهز 30 عاماً

ريان جيلر يُحرج صالح الجسمي بمُحادثة مُسربة

ريان جيلر يُحرج صالح الجسمي بمُحادثة مُسربة

هكذا ردت هالة فاخر على منتقدي &#34;بطلات &#34;سكر زيادة&#34; بسبب أعمارهن

هكذا ردت هالة فاخر على منتقدي "بطلات "سكر زيادة" بسبب أعمارهن

هل تعلم أن هذا الممثل الوسيم ابن شقيقة عابد فهد؟

هل تعلم أن هذا الممثل الوسيم ابن شقيقة عابد فهد؟

فيديو نادر للزعيم أثناء مشاركته في مباراة إعتزال لاعب دولي

فيديو نادر للزعيم أثناء مشاركته في مباراة إعتزال لاعب دولي

باسم ياخور في أقوى ردّ فعل ضدّ رامز جلال.. شاهد ماذا فعل؟

باسم ياخور في أقوى ردّ فعل ضدّ رامز جلال.. شاهد ماذا فعل؟

نهاية مأساوية للكاتب الأميركي الذي اخترع شخصية &#34;تشاكي&#34;

نهاية مأساوية للكاتب الأميركي الذي اخترع شخصية "تشاكي"

حياة الفهد تهاجم مخرج &#34;أم هارون&#34; مجدداً: &#34; طول عمرنا فرنجة&#34;

حياة الفهد تهاجم مخرج "أم هارون" مجدداً: " طول عمرنا فرنجة"

أحمد العوضى يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضى يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

هشام سليم: بنتى &#34;متحولة جنسيًا&#34;

هشام سليم: بنتى "متحولة جنسيًا"

عربي

السودان يُعيّن أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ نحو 25 عاماً

السودان يُعيّن أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ نحو 25 عاماً

رقم قياسي جديد.. السعودية تُسجّل 1645 إصابة بفيروس (كورونا)

رقم قياسي جديد.. السعودية تُسجّل 1645 إصابة بفيروس (كورونا)

البرلمان المصري يوافق على قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ

البرلمان المصري يوافق على قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ

أول رد قطري على أنباء &#34;انقلاب&#34; حمد بن جاسم

أول رد قطري على أنباء "انقلاب" حمد بن جاسم