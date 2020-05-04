نتنياهو يُعلن تخفيفاً آخرَ بالقيود المتعلقة بـ (كورونا) في إسرائيل

واعتباراً من الأسبوع المقبل، سيعود جهاز التعليم إلى العمل المنتظم كالمعتاد، أما جهاز التعليم العالي، فسيفتتح مجدداً منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل.



كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن منشآت الرياضة واللياقة البدنية وبرك السباحة، سيعاد افتتاحها نهاية الشهر الحالي، مؤكداً أن إسرائيل لا تزال ملزمة بمكافحة الوباء بلا هوادة، مشيراً إلى احتمال فرض القيود الأكثر صرامة مرة أخرى، إذا عاد الوباء إلى التفشي من خلال موجة ثانية من العدوى.

وقال: إن القيود على الابتعاد لمسافة 100 متر، أصبحت لاغية كما يسمح بزيارة الأقارب من الدرجة الأولى، شرط الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.كما قررت الحكومة وفق نتنياهو، السماح بتجمهر عدد لا يفوق 20 شخصاً في الأماكن المفتوحة، وإجراء حفلات الزفاف بعدد لا يفوق 50 ضيفاً.وتوقع إلغاء القيود كافة عن التجمهر في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وفيما يخص المرافق الاقتصادية، قال نتنياهو: إنه ستتم إعادة فتح المجمعات التجارية المسقوفة، والأسواق المفتوحة يوم الخميس المقبل.