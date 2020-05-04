دولي

نتنياهو يُحذّر من التدخل باتفاق تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات رابعة

نتنياهو يُحذّر من التدخل باتفاق تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات رابعة
كنيست
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، من تدخل المحكمة العليا، في اتفاق تشكيل الحكومة بين (ليكود) و(أزرق أبيض). 

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: إنه تم انتخابه بأغلبية الأصوات، يجب ألا تتدخل المحكمة.

وأضاف: "إذا تدخلت المحكمة العليا في الاتفاق، فإن احتمال إجراء انتخابات رابعة سيزداد".

وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن أداء اليمين الدستوري للحكومة الإسرائيلية الجديدة، سيتم تأجيله إلى الأسبوع المقبل. 

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين في حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض)، قولهم: إن ذلك يعود إلى ضيق الجدول الزمني للموافقة على القانون الأساسي الجديد، الذي يؤدي إلى ضمان ترتيبات التناوب بين نتنياهو وغانتس، وفق ما نقل موقع الشؤون الإسرائيلية (عكا).

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