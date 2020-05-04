نتنياهو: إسرائيل سترصد 60 مليون دولار لإيجاد لقاح مضاد لفيروس (كورونا)



وجاءت أقواله هذه في مؤتمر الزعماء العالمي لمواجهة أزمة الوباء المنعقد عبر الفيديو بدعوة من رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فان دير لاين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتمحورت مداولات المؤتمر على تعزيز التنسيق بين الدول وتضافر الجهود لمواجهة جائحة (كورونا)، وشارك في المداولات العديد من زعماء الدول في العالم بمن فيهم المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي عمانوئئيل ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش



وأكد نتنياهو أن عدد الضحايا المنخفض نسبياً في إسرائيل نتيجة إجراءات حاسمة اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، في مرحلة مبكرة واستخدام الوسائل التكنولوجية لتشخيص المصابين واحتواء العدوى.



غير ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه الوباء لا يوشك بعد على الانتهاء ودحره يستلزم التعاون الوطيد بين الدول، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى إلى إيجاد التوازن الصائب بين الحفاظ على صحة المواطنين وبين عادة تنشيط المرافق الاقتصادية.



وأضاف: أن العلماء الإسرائيليين قد ذاع صيتهم في العالم وأنهم يعملون حاليا جاهدين على إيجاد اللقاح والأدوية المضادة للمرض.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سترصد مبلغ 60 مليون دولار، لإيجاد لقاح مضاد لفيروس (كورونا) وأدوية لمعالجة المصابين به.