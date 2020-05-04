دولي

الصحة العالمية: فيروس (كورونا) سيبقى لوقت طويل بين البشر

الصحة العالمية: فيروس (كورونا) سيبقى لوقت طويل بين البشر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس (كورونا) المستجد، سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددةً على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الاثنين: "هذا الفيروس، سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته"، وفق (روسيا اليوم).

وأشاد غيبريسوس، بنتيجة مؤتمر المانحين الدولي "الرد العالمي على فيروس كورونا"، الذي أعلن خلاله اليوم عن تخصيص 7.4 مليار يويو، لجهود تطوير لقاح وعلاج من المرض، متابعاً: "إننا سنحقق الانتصار بفضل الوحدة الوطنية والتضامن العالمي".

وذكر، أن منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، خطة استراتيجية محدثة، خاصة بالاستعداد والرد على الجائحة، والتي ستشمل معلومات حول الاحتياجات المالية؛ لدعم مكافحة الجائحة على المستوى الدولي.

ويواجه العالم، منذ كانون الثاني/ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19)، الذي أدى إلى خسائر ضخمة بكثير من قطاعات الاقتصاد، خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية، وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، انتشار عدوى فيروس (كورونا) المستجد، في 30 كانون الثاني/ يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 آذار/ مارس جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن، أكثر من 3.5 مليون إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 250 ألف وفاة و1.16 مليون حالة شفاء.

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