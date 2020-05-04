شؤون فلسطينية

الشرطة: وفاة طفل غرقاً ببركة مياه في أريحا

الشرطة: وفاة طفل غرقاً ببركة مياه في أريحا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توفي مساء اليوم الاثنين طفل يبلغ من العمر (سنتين ونصف) من بلدة العوجا، نتيجة غرقه في بركة مياه زراعية بعد أن جرفته مياه قناة العوجا، والمؤدية إلى البركة الزراعية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الطفل نقل إلى مستشفى أريحا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن وفاته وباشرت الشرطة بالتحقيق وأبلغت النيابة العامة بالحادثة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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