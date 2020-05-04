ثلاث وفيات و38 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسرائيل اليوم الاثنين، 38 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بالإضافة إلى ثلاث وفيات، خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة في إسرائيل، بارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 16.246 بعد تشخيص حالات جديدة.



وأضافت: أن من بين المصابين 90 بحالة خطيرة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 235.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن نسبة الوفيات في إسرائيل من بين الحالات التي انتهت، إما بالشفاء أو بالوفاة، تبلغ نحو 2%، وذلك بالمقارنة مع نحو 15% عالمياً.