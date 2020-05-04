طالع توصيات اللجنة الاستشارية لمواجهة فيروس (كورونا) في قطاع غزة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن اللجنة الاستشارية لمواجهة فيروس (كورونا) أوصت بالتركيز على تعزيز السلوك المجتمعي، واتباع طرق السلامة، كحلقة مهمة في الإجراءات الوقائية.



شددت اللجنة، في تصريح صحفي، الاثنين، في ختام اجتماعها الدوري، على ضرورة التركيز على تعزيز السلوك المجتمعي، واتباع طرق السلامة الشخصية، كحلقة مهمة في الإجراءات الوقائية.



وأكد وكيل الوزارة، يوسف أبو الريش، على أهمية الدور المجتمعي في تحصين المجتمع بالمرحلة الراهنة، من خلال ضبط التجمعات، والحد منها، ومراقبة سلسلة الإرشادات، وتكثيف التوعية بها.





وأوضح، أن كافة المعطيات الدولية، التي تترصد هذا الفيروس، تدلل على خطورة التراخي في إجراءات الوقاية مع الحديث عن سلوك غير مُطمئن لـ (كورونا).



وتداعت اللجنة إلى جملة من عناوين جهود وزارة الصحة في مواجهة (كورونا) وسبل تدعيم تلك الإجراءات، بالشكل الذي يحد بمستوى كبير، من دخول الفيروس إلى قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن