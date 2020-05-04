الشرطة تضبط عشر مركبات وتغلق 12 محلاً تجارياً لمخالفتها التعليمات في سلفيت

ضبطت الشرطة عشر مركبات ووأغلقت 12 محلاً تجاريا لمخالفتها التعليمات في محافظة سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه واستمرارا لما تقوم به الشرطة من إجراءات لتقييد حركة المواطنين ضمن خطتها في قانون الطوارئ، فقد قامت الشرطة اليوم بضبط عشر مركبات وأغلقت 12 محلا تجاريا لمخالفتها التعليمات داخل محافظة سلفيت.



وأضافت: بأن شرطة المرور قامت بحجز هذه المركبات إدارياً ومخالفة السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



هذا ودعت الشرطة كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية حفاظاً على حياتهم وسلامتهم بمنع الحركة والتجمع والالتزام ببيوتهم وعدم الخروج إلا لحالات الطوارئ القصوى وذلك تجنباً للإصابة بالعدوى وبالتالي عدم نشر الفيروس بين المواطنين.



رام الله - دنيا الوطن