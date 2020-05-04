الزق: ندين تصريحات حمد التي زجت باسم "النضال الشعبي"





وقال الزق، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تصريحات حمد نتجت بفعل سلوك من طرفه يسعي من خلاله للسيطرة المطلقة على الوزارة وبرامج الخدمات والمساعدات المقدمة للمحتاجين والفقراء، متجاهلا كادر الوزارة المكلفين بتيسير البرامج المتفق عليها معه لمصلحة هذه الفئات بعيداً عن التسييس.





وأضاف: أن الجبهة ترفض بالمطلق التدخل في العمل المهني للوزارة وترفض أي حديث حول ربط الأزمة في الوزارة بحسابات حزبية داخلية، وزج اسم الجبهة فيها.





كما وتدين فرض السيطرة الحزبية على كادر عمل الوزارة أو التدخل في آليات عملها.





وقد رفضت قيادة جبهة النضال في قطاع غزة دعوة حمد واتصالاته المتكررة للتدخل والوساطة في حل الأزمة انطلاقا من "موقفنا هذا".





كما طالب القوي السياسية باتخاذ موقف واضح وحاسم من إجراءات حركة حماس بحق موظفي الوزارة، مطالبا بموقف واضح يلتزم بشرعية الحكومة الفلسطينية وعدم التعامل بنهج الوسطية الذي يساوي ما بين الحكومة الشرعية وحكومة الأمر الواقع، والتي من شأن هذه المواقف تعميق حالة الانقسام.





وأكد الزق ضرورة الدعوة لالتزام الوزارات بقرارات الحكومة الفلسطينية الشرعية.



رام الله - دنيا الوطنأكد محمود الزق، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي رفض الجبهة وإدانتها لتصريحات وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، غازي حمد التي زجت باسم جبهة النضال الشعبي في الأزمة ما بين وزارة التنمية الاجتماعية و"حكومة الأمر الواقع" بغزة.