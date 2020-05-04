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تسجيل ثمانية إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الخليل

تسجيل ثمانية إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في الخليل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل ثمانية إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت الكيلة، وفق وكالة (وفا)، إن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: ستة في السموع، وإصابة واحدة في مدينة الخليل، وإصابة في الظاهرية.

وأشارت إلى أن الإصابات سجلت لدى 3 عمال و5 مخالطين، مضيفة أنه بتسجيل الإصابات الجديدة فإن الحصيلة الإجمالية في فلسطين ترتفع إلى 532 إصابة.

وأهابت وزيرة الصحة بجمهور المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وتجنب الزيارات العائلية والإفطارات الجماعية، للحد من انتشار الفيروس.

من جهته، أشار مدير عام الرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف كورونا في فلسطين كمال الشخرة إلى أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر لمخالطي المصابين الثمانية، حيث يتم أخذ عينات منهم لفحصها.

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