مواطن ينتزع قرارًا بتثبيت حدود كوشان طابو لأرضه في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن المواطن محمد يحيى عايش من قرية ارطاس جنوب بيت لحم، من انتزاع قرار بتثبيت أرضه في منطقة "خلة النحلة" قرب قرية واد رحال جنوبا.



وأكد حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، وفق ما نقلت وكالة (وفا)، أن المواطن عايش انتزع قرارا من سلطات الاحتلال بتثبيت 100 دونم بشكل ثابت، في منطقة "خلة النحلة" مع تحويل باقي المساحة البالغة 200 دونم إلى لجنة "تثبيت حدود الطابو" الإسرائيلية.



وأوضح بريجية أن الاحتلال أعلن عن أرض المواطن عايش كأراضي دولة في العام 2004، وتثبيت الإعلان في العام 2016.



بدوره، قال المحامي علاء محاجنة إن انتزاع قرار تثبيت الملكية يعد انتصارا، ويجب انتهاج استراتيجية "تثبيت حدود كوشان طابو".