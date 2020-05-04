ماذا عَقّبت حماس على كلمة الرئيس حول الحِل من الاتفاقات مع الاحتلال؟

حماد الرقب القيادي في حركة حماس

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز اليوم، أن القيادة الفلسطينية، ستكون في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا؛ إذا ما تم تنفيذ عملية ضم الأراضي الفلسطينية.



وتعقيباً على كلمة الرئيس، أكد حماد الرقب، القيادي في حركة (حماس)، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن كلمة الرئيس بأنه في حِلٍّ من الاتفاقات مع الاحتلال، ليست جديدة، قائلاً: "هذه الكلمة سمعناها مراراً، وكان ذلك عندما تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وقد اتخذت قرارات بوقف التنسيق الأمني بأكثر من مجلس ودورة، ولكن لم يحدث شيء على الأرض".



وأضاف: "نأمل بأن يفعلها الرئيس محمود عباس هذه المرة، فإن فعلها سيكون هذا اتجاه طيب ومحمود، ولعله يكون مقدمة لإعادة الفهم لطبيعة الصراع بيننا وبين الاحتلال".



وفي السياق، أشار الرقب إلى أن الرئيس عباس، هو اكثر شخصية عملت على مشرع التسوية مع الاحتلال، وهو من قدم كل هذه الطريقة، حيث قال: "أن تنتهي حياة محمود عباس، بعودته عن الخطيئة الكبرى، لما نسميها بالمفاوضات مع الاحتلال، والاعتراف بإسرائيل، سيكون هذا أمر إيجابي".