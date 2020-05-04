حماس: اللواء "عباس إبراهيم" وعد بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين العالقين

اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن اللبناني

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين: إن عزت الرشق عضو مكتبها السياسي يتابع أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.



ووفق موقع حركة حماس، فقد ناقش الرشق مع اللواء إبراهيم قرار منع اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر لبنانية من العودة إلى لبنان، عبر برنامج الرحلات الطارئة لإعادة اللبنانيين العالقين في الخارج بسبب أزمة (كورونا)، وما يترتب على ذلك من مشقة ومعاناة للاجئين الفلسطينيين تضاف إلى معاناة الغربة والتشرد.



وطالب الرشق إبراهيم بالتدخل لمراجعة القرار، ورفع الحظر المتعلق بحرمان اللاجئ الفلسطيني من العودة إلى أهله في لبنان، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين أسوة بأشقائهم اللبنانيين، مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، واحترام سيادة لبنان، ودعم أمنه واستقراره.



بدوره، وعد اللواء إبراهيم بإجراء الاتصالات اللازمة لتعديل قرار الحكومة اللبنانية المتعلق بعودة الفلسطينيين، لما في ذلك من مصلحة مشتركة، وحرص على العلاقة الأخوية.