مجدلاني: الرئيس سيعلن مساء اليوم تجديد حالة الطوارئ لشهر

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيعلن مساء اليوم الاثنين، عن تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.



وقال مجدلاني، لـ "دنيا الوطن": "الحكومة الفلسطينية، أوصت بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، ارتباطاً بالوضع الصحي، وللحفاظ على الصحة العامة".



وفي سياق آخر، أكد مجلاني أن هناك اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد غدٍ الأربعاء، لافتا إلى أنه سيناقش أهم ملفين، الاول الاجراءات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية في حال الاعلان عن اية اجراءات تتعلق بضم الاراضي الفلسطينية في الاغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات".



وقال: "الملف الثاني، هو التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم به القيادة الفلسطينية"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية سيضع اللجنة التنفيذية بصورة كل الاجراءات التي قامت بها الحكومة خلال الشهرين الماضيين في مواجهة جائحة كورونا.