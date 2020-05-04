ليبرمان: اتفاق الحكومة بين غانتس ونتنياهو الأكثر جنونًا

أفيغدور ليبرمان

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رام الله - دنيا الوطن

واصل رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، هجومه على اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس.



وقال ليبرمان، وفق القناة السابعة: إن "الاتفاقية هي الأكثر جنونا ولا يمكن تخيلها وعلى المحكمة العليا التدخل".



واتهم ليبرمان نتنياهو أنه يبحث عن أعذار قبل تنصيب الحكومة ليأخذ إسرائيل إلى انتخابات رابعة.