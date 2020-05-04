شؤون فلسطينية

حماس: مشروع الاستيطان قرب الحرم الإبراهيمي يمثل اعتداء خطير على المقدسات

حماس: مشروع الاستيطان قرب الحرم الإبراهيمي يمثل اعتداء خطير على المقدسات
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع: إن مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع استيطاني بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، يُمثل اعتداءً خطيرًا على المقدسات الإسلامية، ويُهدد واقع مدينة الخليل، ويهدف لتغيير معالم الضفة الغربية.

وأكد القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن هذا المشروع يأتي في ظل انشغال العالم بمواجهة جائحة (كورونا)، وفي خطوة متسارعة من حكومة الاحتلال لتنفيذ صفقة القرن التي تهدف لفرض واقع جديد في الضفة الغربية.

وكان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت قد صادق على بناء مصعد لتسهيل وصول المستوطنين إلى داخل الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.    

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