الخارجية: 1275 إصابة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة بين جالياتنا بالخارج





ان متابعة الوزارة لأوضاع الجاليات والطلبة هو حق لأبناء شعبنا وواجب علينا ومسؤولية وطنية رفيعة نبذل قصارى جهودنا وعلى مدار الساعة للقيام بها على أكمل وجه، وتقدم الوزارة خدماتها بهذا الخصوص لجميع أبناء شعبنا بغض النظر عن مكان اقامتهم او انتماءاتهم الأيدلوجية او السياسية.





في هذا الإطار تابعت الوزارة ومنذ اللحظة الأولى أوضاع المواطنين والطلبة المقدسين العالقين في عديد الدول أسوة بمتابعتها لجميع أبناء شعبنا، وتم شملهم في عملية حصر اعداد العالقين خاصة الطلبة منهم في كشوفات سفارات دولة فلسطين بصفتهم جزءا اصيلاً من أبناء شعبنا، كما تواصل خلايا الازمة في جميع السفارات الفلسطينية الاطمئنان على مواطنينا المقدسين المتواجدين طرفها وتقدم لهم أسوة بجميع أبناء الجالية أية مساعدات مطلوبة اكانت صحية طبية او مساعدات مادية وغذائية، وذلك في إطار جهود الوزارة المبذولة من خلال اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي لإجلاء الرعايا الفلسطينيين.





ومن خلال متابعتنا لهذه القضية تبين ان سلطات الاحتلال تمارس أبشع اشكال التمييز والعنصرية ضد أبناء شعبنا المقدسيين، وتضع العراقيل والمحاذير امام جهود الوزارة لتامين اعادتهم الى القدس الشرقية المحتلة ومحافظتها، في حين ان إسرائيل وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال لا تفي بالتزاماتها المفروضة عليها وفق للقانون الدولي وتمنع أبناء شعبنا المقدسيين من العودة عبر مطار اللد، وتحاول في ذات الوقت وبطريقة تعسفية فصلهم عن مواطني الضفة الغربية المحتلة لتخضعهم لأبشع اشكال الابتزاز والتسويف والمماطلة وبنطرة دونية لا تمت بأخلاق الإنسانية بصلة، وما حصل مع الدكتور المقدسي خضر ابو عليا المحاضر في جامعة القدس الا دليل على ذلك حيث كان قد خرج عن طريق مطار اللد متجها الى أمريكا بتاريخ 14/03/2020 وهو يحمل الهوية المقدسية ووثيقة الفيزا للعودة صالحة حتى عام 2024 وعندما عاد ووصل الى المطار بتاريخ 14/04/2020 رفضت سلطات الاحتلال السماح له بالدخول الى البلاد وتم اعادته الى الولايات المتحدة الامريكية.





وما المناشدة التي أطلقتها الطالبة المقدسية صابرين طه على شبكة التواصل الاجتماعي إلا دليل اخر على عمق الاكراهية والعنصرية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد أهلنا ومواطنينا المقدسيين.





كما افادت خلية الازمة في سفارة دولة فلسطين في عمان ان الجانب الإسرائيلي طلب فصل أسماء حملة الهوية المقدسية عن كشوفات المواطنين الفلسطينيين العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية بحجة ان لهم ترتيبات خاصة، في تأكيد اخر على العنصرية ومحاولات دولة الاحتلال فصل القدس والمقدسيين عن الضفة الغربية المحتلة ومواطنيها.





بدوره تابع الوزير د. رياض المالكي شخصياً هذه القضية وتعقيداتها مع عديد الأطراف العربية والدولية بهدف حشد الضغط على سلطات الاحتلال وتوفير الحماية للمواطنين المقدسيين، كما بادر الوزير د. المالكي هذا اليوم الاثنين الموافق 4/5/2020 بطرح هذه القضية في جلسة الحكومة الفلسطينية لبحثها وبلورة أفضل الآيات والسبل لحل مشكلة العالقين المقدسين وتأمين عودتهم اسوة بجميع المواطنين الفلسطينيين.



افادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بأن الجانب الفلسطيني استلم بالأمس التبرعات التي خصصتها المملكة العربية السعودية وبتعليمات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك في مقر سفارة المملكة لدى المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وهي بقيمة 10 ملايين ريال سعودي خصصت لشراء أجهزة ومواد طبية دعماً واسناداً لدولة فلسطين ولتعزيز إمكانيات وزارة الصحة الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا، بما يشمل شراء 200 سرير طبي و50 جهاز تنفس ومواد طبية أخرى.





أكدت السفارة ان هذا الدعم السعودي هو مقدمة لدعم سخي متواصل لسد احتياجات دولة فلسطين الطبية، جاء على خلفية الاتصال الهاتفي الذي اجراه وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي مع نظيره وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحات في وقت مبكر من انتشار وباء كورونا، وكذلك الرسالة التي بعثها د. المالكي لمعالي الوزير السعودي بتاريخ 24 اذار2020، والتي طلب فيها مساعدات طبية ومعدات وأجهزة وأدوات ودعم مالي.





كما أفادت السفارة انها تقدمت بقائمة احتياجات عديدة للجانب السعودي تشمل أجهزة تنفس ومسحات وغيرها، وصلتها بطلب من الرئاسة الفلسطينية بناءً على احتياجات وزارة الصحة. في هذا الصدد تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين وباسم دولة فلسطين الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وولي عهد وحكومةً وشعباً بجزيل الشكر والتقدير على الدعم السعودي السخي والمتواصل لشعبنا.



أكد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين الذي يتابع اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل 6 اصابات جديدة في صفوف ابناء الجالية الفلسطينية في ولاية فلوريدا، نيوجيرسي وميتشغن، وتسجيل حالة وفاة للمواطن السبعيني إسماعيل عبد اللطيف في ولاية فلوريدا، وهي اول حالة وفاة في صفوف الجالية في الولاية.





من جهة أخرى تابع فريق العمل في الوزارة اللقاء الذي عقد بين عضو الكونجرس الأمريكي الفلسطينية الأصل رشيدة طليب وسبعين مواطناً من ابناء وبنات الجالية في الولايات المتحدة عبر تقنية zoom، حيث استغرق اللقاء ساعة ونصف تمحور حول تأثير فيروس كورونا على المجتمع الأمريكي وأثره على الاقتصاد والبطالة، كما تم الحديث عن سبل مساعدة ابناء شعبنا الفلسطيني في ارض الوطن.





يتابع الفريق مع مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية شيكاغو توزيع 513 سلة رمضانية هذا اليوم للعائلات المتضررة، وسيتم غدا توزيع 47 سلة اضافية على منازل عدد من العائلات بالتعاون مع هيئة الاغاثة وبالتنسيق مع المجلس الفلسطيني.





تتبنى الجمعية الخيرية للأراضي المقدسة 550 يتيما في فلسطين. كما تدفع الجمعية الخيرية للأراضي المقدسة اقساط 600 طالب فلسطيني في الجامعات من مختلف التخصصات.



تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة متابعتها لأوضاع الجالية الصحية والمعيشية للاطمئنان على صحتها وسلامتها وتقديم الخدمات القنصلية المطلوبة لها، كما تتابع الأوضاع الصحية للحالات المصابة والتي بلغ عددها حتى الان 23 حالة، وتفيد بتعافي حالة جديدة لصيدلانية فلسطينية.





من جهة أخرى تابع السفير قضية الشاب الفلسطيني طارق رفيق أبو طه ورغبته في العودة الى عائلته وذويه في لبنان حيث يحمل وثيقة سفر لبنانية، وقام بإجراء سلسلة اتصالات مع سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، ومع سفير الجمهورية اللبنانية في أبو ظبي الذي وعد في مباشرة العمل لحل مشكلته وترتيب موضوع سفره الى لبنان في أقرب فرصة ممكنة، هذا وتواصل السفير أيضا مع الشاب نفسه وطمئنه على ان السفارة تتابع قضيته وترتب اموره المعيشية لحين مغادرته.





كما تابعت السفارة قضية أحد المصابين من أبناء الجالية طيلة اليوميين الماضيين حيث كان يخضع للعلاج في عيادات احدى المستشفيات، وتم بجهود حثيثة نقله الى مستشفى مختص بمعالجة مصابي فيروس كورونا.



تؤكد بعثة دولة فلسطين لدى مملكة النرويج تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في اوسلوا، وبهذا يرتفع عدد الإصابات الى 10، وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة، وتقوم البعثة بالتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم وتقديم أية مساعدة ممكنه.



تفيد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية بيلاروس تسجيل اول حالتي إصابة بفيروس كورونا لدى أحد أبناء الجالية وابنته، وتؤكد انها عملت على تقديم مساعدة مادية لهما بالإضافة الى مساعدة أخرى لاحد أبناء الجالية الذي أجريت له عملية استئصال اورام خبيثة.





كما تتابع السفارة أوضاع الطلبة وتطمئن انهم جميعاً بخير ومستمرون بالدراسة عن بعد



في ظل انتشار جائحة كورونا بالقارة السمراء فإن طاقم سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مالي من دبلوماسيين وموظفين محليين بخير، واتخذت السفارة كافة الإجراءات اللازمة للتعقيم والمواظبة على النظافة الفردية والجماعية من خلال توفير لوازم التطهير والتعقيم حيث تحرص على الإلتزام كذلك بالإجراءات الوقائية المتخذة من طرف حكومة مالي في إطار مقاومة تفشي وانتشار فيروس كورونا.





كما تستمر​السفارة بالتواصل مع الجالية الفلسطينية المقيمة في مالي للاطمئنان على أوضاعهم الصحيّة، حيث تم تشكيل خلية أزمة، وتعميم أرقام طوارئ للاتصال الفوري بالسفارة عند الحاجة، كما حثت السفارة ابناء الجالية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل السلطات المالية.





كما وانه لا يوجد اي عالقين فلسطينيين أو أصابات بين ابناء الجالية في مالي. في نفس الإطار تم التواصل مع سفير جمهورية الصين الشعبية في مالي والاتفاق معه على المساهمة بمعالجة أية حالة إصابة من بين كوادر السفارة أو من ابناء الجالية من خلال تقديم العناية الطبية اللازمة وتوفير كلّ ما في الامكان للتكفل بالمصاب من قبل الوفد الطبي الصيني الذي وصل مالي في إطار دعم الصين لجمهورية مالي، والذي يتواجد حاليا في مستشفى مالي لتقديم العلاج واجراء الفحوصات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.



سفارة دولة فلسطين لدى تنزانيا على تواصل وتعاون دائم مع أبناء الجالية الفلسطينية في كافة انحاء تنزانيا ودول الاعتماد. ولم يتم لغاية الان تسجيل أية حالة وفاة او​ إصابة بين أفراد الجالية.





كما وتعمل السفارة بدوام كامل لتقديم الخدمات القنصلية المطلوبة وتحويلها إلى الجهات المختصة في الوطن. الحالة الصحية العامة في تنزانيا خطيرة وهناك ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بين التنزانيين وذلك يعود لعدم مباشرة الدولة في إجراءات الإغلاق والحد من الحركة.





تتابع السفارة حالة طالبة فلسطينية عالقة. أما بخصوص جمهوريتي السيشل وموريشيوس، فإن السفارة تؤكد ان الرعايا الفلسطينيين كلهم بخير وصحة وسلامة، حيث أن الوضع الصحي العام أفضل في كلا الجمهوريتين، حيث التزمت الحكومتين بعمل إجراء إغلاق مشدد، ولم تسجل السفارة اي حالة وفاة او إصابة بين أفراد الجالية الفلسطينية فيهما.



تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى زيمبابوي، مع الجالية الفلسطينية المتواجدة في كل من زيمبابوي، بوتسوانا وملاوي، ولم يثبت لدينا حتى الآن أية إصابات بين​ أفراد الجالية، حيث قامت السفارة بإبلاغ الجميع بان يتواصلوا معها عبر ارقام هواتف للطوارئ في حال تعرض أي أحد لأية إصابة او احتاج أية مساعدة​، ولغاية اللحظة لا توجد اصابات بين ابناء الجالية.





علما بأن الدول الثلاث​ فرضت اغلاقا تاماً وقيوداً على الحركة إلا للضرورة، إضافة الى إجراءات وقائية أخرى، كما ومدد رئيس زمبابوي فترة الإغلاق​ الى اسبوعين قادمين ابتداء من يوم الإثنين القادم​​ حتى ١٧أيار ٢٠٢٠.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بين أبناء الجاليات الفلسطينية في العالم، وصل الى 1275، فيما وصل عدد الوفيات الى الى 68 حالة، اما المتعافين فقد وصل عددهم الى 512 حالة.جاء ذلك في التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، مساء اليوم الاثنين، والذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، حول اصابات ابناء الجاليات الفلسطينية بفيروس كورونا.وفي سياق متصل، أشارت الوزارة، إلى أن عنصرية الاحتلال الاسرائيلي بحق العالقين المقدسيين على طاولة جلسة الحكومة الفلسطينية.وفيما يلي نص التقرير كما وصل "دنيا الوطن":افادنا فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين لدى اللجنة الفنية لمتابعة تطورات ازمة كورونا ان الدفعة الثانية من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية وصلت بالفعل الى اريحا وعددها 335 مواطناً، حيث خضعوا لنفس الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة الفلسطينية من الناحية الصحية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من اية إصابة، وتم ترتيب نقلهم كما حدث بالأمس كل الى محافظته ليخضع للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً. وافادنا الفريق بان ادخال العالقين من الأردن الشقيق سيستمر حتى يتم اعادتهم جميعاً.منذ بداية الجائحة تتابع وزارة الخارجية والمغتربين وفريق عملها المصغر وبإشراف يومي ومباشر من الوزير د. رياض المالكي أوضاع المواطنين والطلبة واللاجئين والعالقين في جميع دول العالم، سواء من الناحية الصحية او المعيشية او العلاجية، بما في ذلك رغبة الآلف منهم بالعودة الى ارض الوطن او الى البلدان التي يقيمون فيها، وذلك عبر سفارات دولة فلسطين وخلايا الازمة التي شكلت بالفعل بالشراكة مع الجاليات والاتحاد العالم لطلبة فلسطين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وأرقام الطوارئ التي أعلنتها او من خلال فريق العمل المصغر في الوزارة وأرقام الطوارئ التي اعلنها.