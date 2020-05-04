الاحتلال يقتحم العيسوية وكفر عقب ويعتقل مسنًا فلسطينيًا

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين، بلدتي العيسوية وكفر عقب شمالي القدس المحتلة واعتقلت مسنا فلسطينيا من منزله.



وقالت مصادر محلية، إن مخابرات الاحتلال اعتقلت ظهر اليوم المسن الحاج عوني عطية بعد أن اقتحمت منزله بقرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وأطلقت قنابل الغاز بكثافة، متسببة باختناق المواطنين، وقامت بحملة تمشيط في البلدة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها بحق الأهالي باقتحام بيوتهم واعتقالهم، إضافة إلى حملات اقتحاماتها الليلية لمدن الضفة الغربية والقدس، رغم تفشي وباء كورونا.