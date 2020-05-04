عاجل

  • البطش: هيئة مسيرات العودة تدعم جهود داخلية غزة لمواجهة (كورونا)

  • الاحتلال يقتحم العيسوية وكفر عقب ويعتقل مسنًا فلسطينيًا

  • الخارجية الفلسطينية: 1275 إصابة بفيروس كورونا بين جالياتنا 68 حالة وفاة وتعافي 512

  • حماس: مشروع الاستيطان قرب الحرم الإبراهيمي يمثل اعتداء خطير على المقدسات

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم العيسوية وكفر عقب ويعتقل مسنًا فلسطينيًا

الاحتلال يقتحم العيسوية وكفر عقب ويعتقل مسنًا فلسطينيًا
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين، بلدتي العيسوية وكفر عقب شمالي القدس المحتلة واعتقلت مسنا فلسطينيا من منزله.

وقالت مصادر محلية، إن مخابرات الاحتلال اعتقلت ظهر اليوم المسن الحاج عوني عطية بعد أن اقتحمت منزله بقرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وأطلقت قنابل الغاز بكثافة، متسببة باختناق المواطنين، وقامت بحملة تمشيط في البلدة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها بحق الأهالي باقتحام بيوتهم واعتقالهم، إضافة إلى حملات اقتحاماتها الليلية لمدن الضفة الغربية والقدس، رغم تفشي وباء كورونا.

أخبار ذات صلة

حماس: مشروع الاستيطان قرب الحرم الإبراهيمي يمثل اعتداء خطير على المقدسات

حماس: مشروع الاستيطان قرب الحرم الإبراهيمي يمثل اعتداء خطير على المقدسات

الخارجية: 1275 إصابة بفيروس كورونا بين جالياتنا 68 حالة وفاة وتعافي 512

الخارجية: 1275 إصابة بفيروس كورونا بين جالياتنا 68 حالة وفاة وتعافي 512

نمر: الرئيس عباس سيعلن الليلة عن قراره بشأن تجديد حالة الطوارئ

نمر: الرئيس عباس سيعلن الليلة عن قراره بشأن تجديد حالة الطوارئ

وزارة الاقتصاد تحيل ثمانية مخالفين للنيابة وتتلف 12 طن سلع غير صالحة

وزارة الاقتصاد تحيل ثمانية مخالفين للنيابة وتتلف 12 طن سلع غير صالحة

الهيئة الإدارية للجالية الفلسطينية بالتشيك تحذر من تداعيات الانقسام

الهيئة الإدارية للجالية الفلسطينية بالتشيك تحذر من تداعيات الانقسام

القدرة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

القدرة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

البطش: هيئة مسيرات العودة تدعم جهود داخلية غزة لمواجهة (كورونا)

البطش: هيئة مسيرات العودة تدعم جهود داخلية غزة لمواجهة (كورونا)

السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ 10 ملايين ريال لمواجهة (كورونا)

السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ 10 ملايين ريال لمواجهة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

حماس: مشروع الاستيطان قرب الحرم الإبراهيمي يمثل اعتداء خطير على المقدسات

حماس: مشروع الاستيطان قرب الحرم الإبراهيمي يمثل اعتداء خطير على المقدسات

الاحتلال يقتحم العيسوية وكفر عقب ويعتقل مسنًا فلسطينيًا

الاحتلال يقتحم العيسوية وكفر عقب ويعتقل مسنًا فلسطينيًا

وزارة الاقتصاد تحيل ثمانية مخالفين للنيابة وتتلف 12 طن سلع غير صالحة

وزارة الاقتصاد تحيل ثمانية مخالفين للنيابة وتتلف 12 طن سلع غير صالحة

الهيئة الإدارية للجالية الفلسطينية بالتشيك تحذر من تداعيات الانقسام

الهيئة الإدارية للجالية الفلسطينية بالتشيك تحذر من تداعيات الانقسام

البطش: هيئة مسيرات العودة تدعم جهود داخلية غزة لمواجهة (كورونا)

البطش: هيئة مسيرات العودة تدعم جهود داخلية غزة لمواجهة (كورونا)

السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ 10 ملايين ريال لمواجهة (كورونا)

السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ 10 ملايين ريال لمواجهة (كورونا)

الرئيس يهنئ نظيره البولندي بمناسبة العيد الوطني

الرئيس يهنئ نظيره البولندي بمناسبة العيد الوطني

أبو نعيم: نترقب وصول أكثر من 170 مواطناً من العالقين بالأردن

أبو نعيم: نترقب وصول أكثر من 170 مواطناً من العالقين بالأردن

منوعات

وفاة مغنية أمريكية شهيرة عن عمر يناهز 30 عاماً

وفاة مغنية أمريكية شهيرة عن عمر يناهز 30 عاماً

ريان جيلر يُحرج صالح الجسمي بمُحادثة مُسربة

ريان جيلر يُحرج صالح الجسمي بمُحادثة مُسربة

هكذا ردت هالة فاخر على منتقدي &#34;بطلات &#34;سكر زيادة&#34; بسبب أعمارهن

هكذا ردت هالة فاخر على منتقدي "بطلات "سكر زيادة" بسبب أعمارهن

هل تعلم أن هذا الممثل الوسيم ابن شقيقة عابد فهد؟

هل تعلم أن هذا الممثل الوسيم ابن شقيقة عابد فهد؟

فيديو نادر للزعيم أثناء مشاركته في مباراة إعتزال لاعب دولي

فيديو نادر للزعيم أثناء مشاركته في مباراة إعتزال لاعب دولي

باسم ياخور في أقوى ردّ فعل ضدّ رامز جلال.. شاهد ماذا فعل؟

باسم ياخور في أقوى ردّ فعل ضدّ رامز جلال.. شاهد ماذا فعل؟

نهاية مأساوية للكاتب الأميركي الذي اخترع شخصية &#34;تشاكي&#34;

نهاية مأساوية للكاتب الأميركي الذي اخترع شخصية "تشاكي"

حياة الفهد تهاجم مخرج &#34;أم هارون&#34; مجدداً: &#34; طول عمرنا فرنجة&#34;

حياة الفهد تهاجم مخرج "أم هارون" مجدداً: " طول عمرنا فرنجة"

أحمد العوضى يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضى يعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز

هشام سليم: بنتى &#34;متحولة جنسيًا&#34;

هشام سليم: بنتى "متحولة جنسيًا"

عربي

رقم قياسي جديد.. السعودية تُسجّل 1645 إصابة بفيروس (كورونا)

رقم قياسي جديد.. السعودية تُسجّل 1645 إصابة بفيروس (كورونا)

البرلمان المصري يوافق على قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ

البرلمان المصري يوافق على قرار السيسي بفرض حالة الطوارئ

السعودية: إغلاق مراكز تسوق ومحلات تجارية بسبب دخول أطفال وعدم التزامها بالإجراءات الصحية

السعودية: إغلاق مراكز تسوق ومحلات تجارية بسبب دخول أطفال وعدم التزامها بالإجراءات الصحية

الصحة العالمية تكشف خريطة (كورونا) في مصر

الصحة العالمية تكشف خريطة (كورونا) في مصر