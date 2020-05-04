نمر: الرئيس عباس سيعلن الليلة عن قراره بشأن تجديد حالة الطوارئ

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد غسان نمر الناطق باسم وزارة الداخلية، أن الرئيس محمود عباس يدرس تجديد حالة الطوارئ، موضحًا أن ما تم تقديمه من توصيات هو تجديد حالة الطوارئ وليس تمديدها.



وقال نمر خلال الإيجاز الحكومي المتعلق بمستجدات فيروس (كورونا): "موضوع تجديد حالة الطوارئ لدى الرئيس حيث يقوم الرئيس حالياً مع الطاقم القانوني بدراسته وننتظر قرار الرئيس بهذا الخصوص الليلة".



وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قال، في وقت سابق: إنه رفع توصية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تجديد حالة الطورئ لمدة شهر.



وأضاف اشتية، عبر حسابه بموقع (فيسبوك)، إن ذلك، جاء عقب اجتماعات ضمت لجنة الطوارئ الوطنية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة، وبعد استمزاج آراء مجلس الوزراء، والتي رأت بضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.



وأضاف اشتية: "في حال الموافقة على التوصية، فستواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية لهم، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية".