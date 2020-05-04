وزارة الاقتصاد تحيل ثمانية مخالفين للنيابة وتتلف 12 طن سلع غير صالحة

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رام الله - دنيا الوطن

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، ثمانية مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع سلع منتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار.



وضبطت وأتلفت طواقم الوزارة والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، مايزيد عن 12 طن من السلع المنتهية الصلاحية.



جاء ذلك خلال تنفيذ الطواقم 33 جولة رقابية على المحلات التجارية شملت 234 محال تجاري تم خلالها اخطار تسعة محال تجارية لتصويب وضعهم القانوني كما تعاملت الطواقم مع 10 شكوى وردت من قبل المواطنين.



وذكرت الوزارة في بيانها أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، وحتى اليوم بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 115 مخالفاً وإغلاق 73 منشاة تجارية صناعية مخالفة.