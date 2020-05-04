الهيئة الإدارية للجالية الفلسطينية بالتشيك تحذر من تداعيات الانقسام

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت الهيئة الإدارية لنادي الجالية الفلسطينية في جمهورية التشيك من محاولات تهدد وحدة أبناء الجالية تتولاها لجنة عمل أقليم حركة "فتح" وما يسمى باللجنة التحضيرية, بتدخل مباشر من الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا خدمة لأغراض فئوية وشخصية في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخاطر وجودية تمس حقوق شعبنا.



وأكدت الهيئة الإدارية أنه وبعد محاولات جادة بذلتها, عملاً بتوصيات جمعيتها العمومية لجمع الكل الفلسطيني في إطار جالية موحدة, فوجئت بخطوات تثير الاستهجان بينها إعلان مايسمى بـ "اللجنة التحضيرية" عن جالية ورئيس لها بلا مؤتمر, وفي ظل حالة طواريء معلنة تمنع التجمعات, وتأكيدها مباركة السفارة الفلسطينية ودائرة شؤون المغتربين لها.



وما يثير الاستغراب, وفقاً لبيان صادرعن الهيئة الإدارية, تبني السفارة لهذه الخطوة التي ترسخ الانقسام وقيامها بتحويل مبالغ مالية لما أسمته "الجالية" لتمكينها من أداء واجبها!! وتساءلت الهيئة عن دوافع تأسيس "جالية رديفة" في بلد يتسم بمحدودية عدد الفلسطينيين فيه, ولا وجود لخلافات سياسية أو فكرية تستدعي مثل هذه الخطوة, ما يوحي بأن الأمر لا يخدم سوى نوازع شخصية وفئوية ضيقة.



وكان رئيس الهيئة الإدارية قد تواصل, بناء على توصية الجمعية العمومية للجالية, مع السفير الفلسطيني في براغ لطلب لقاء واطلاعه على نتائج المؤتمر لكنه, وللأسف رفض اللقاء, متذرعاً بأنه لايلتقي بـ "أطر" مرحباً بلقاء شخصي.. والمثير للدهشة أنه يلتقي بأعضاء "اللجنة التحضيرية" ما يتناقض وموقفه مما سماه بـ "أطر" من أبناء الجالية.



واستعرضت الهيئة الإدارية في اجتماع عقدته في الأول من مايو 2020 المحاولات الجارية لشق الجالية الذي يتعارض مع حقوق ومصالح أبنائها ويشغلهم بعيداً عن الإسهام في دعم قضيتهم الوطنية.



وأكدت الهيئة الإدارية لنادي الجالية على ما يلي:



الالتزام بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني وفق الثوابت الوطنية وحق العودة وتقرير المصير بقيادة الرئيس محمود عباس "أبومازن" رئيس منظمة التحرير.



مناشدة جميع المعنيين بـ "الهم الوطني" ووحدة الصف الفلسطيني إبقاء السفارة الفلسطينية في براغ مظلة حاضنة للكل الفلسطيني وجامعة لأبناء الجالية وأن تنأى بنفسها عن محاولات تشتيت جهود أبناء الجالية.



التمسك باستقلالية عمل الجالية عن كافة الأطر الفصائلية والتنظيمية والانفتاح على أي جهد للم الشمل الفلسطيني من خلال حوار ديمقراطي جاد ومسؤول وفقاً لنظام نادي الجالية الفلسطينية باعتباره كيان قائم ومسجل رسمياً منذ عشرين عاماً, وأبوابه مفتوحة للجميع, وله هيئة إدارية منتخبة, وفقاً للقوانين المرعية والأعراف الفلسطينية.



دعوة أبناء الجالية كافة لرفض وإدانة أي مساس بحقهم الديمقراطي وصوتهم الانتخابي وأي محاولة لفرض هيكل أو هيئة إدارية أو تسمية رئيس للجالية أو ادعاء تمثيلهم بشكل غير شرعي .. وتحذر الهيئة الإدارية القائمين بمثل هذا العمل من تبعات حملاتهم التحريضية.



تتمسك الجالية الفلسطينية بحق هيئاتها المنتخبة بتمثيل الجالية الفلسطينية في المجلس الأعلى المقترح لشؤون الجاليات وتدعو لتشكيله على أساس ديمقراطي وحدوي, عصري وحديث يوازن بين الوطني والقانوني.



ودعت الهيئة الإدارية الجهات المسؤولة لفتح تحقيق شفاف يتضمن مراجعة دقيقة لمجريات أربعة أعوام ماضية من تدخل "لجنة عمل الإقليم" السابقة وتعطيلها أعمال الهيئة الإدارية للجالية ودواعي تأجيل عقد جمعيتها العمومية لسنوات, ودعوتها قبل أيام من عقد الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الجالية لمقاطعة الاجتماع ثم تسميتها لجنة تحضيرية لمؤتمر تأسيسي لجالية تجزيء المجزأ بعد أيام من نجاح مؤتمر نادي الجالية ودواعي وخلفيات تشكيلها اللجنة التحضيرية التي ترعاها لجنة العمل الحالية.