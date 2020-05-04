زعيم كوريا الشمالية يواصل نشاطه المعلن بعد ظهوره الأخير

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

واصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، نشاطه داخليا، منهيا بذلك الإشاعات التي دارت حول تعرضه لمشكلة صحية، بعد غيابه لمدة 20 يوما عن الأنظار.



وأفادت صحيفة (رودونغ) المتحدثة باسم "حزب العمال" الحاكم، اليوم الاثنين، بأن الزعيم كيم جونغ أون شكر المرشدين المثاليين لترويجهم سياسات الحزب ودورهم في إرشاد العمال.



وأضافت: "إن المرشدين الذين تلقوا تقديرات الزعيم، يعتزمون الرد عليها بتشجيع العمال على السير قدما في الحرب النظرية، مع تفعيل ثورتنا".



وظلت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تفيد بأن الزعيم كيم يمارس أدائه بصورة طبيعية، مع عدم ظهوره للعلن، وسط انتشار شائعات حول تدهور صحته منذ منتصف الشهر الماضي.



وظهر كيم بعد غياب طويل عن الأنظار، في مراسم افتتاح مصنع للأسمدة في سونتشون في إقليم بيونغ آن الجنوبي في 1 مايو، منهيا بذلك شائعات تناقلتها وسائل الإعلام الخارجية بأنه في حالة صحية خطرة بعد خضوعه لعملية جراحية.