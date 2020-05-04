القدرة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتًا إلى أن تفشي الوباء في المنطقة وعودة المرض لمتعافين في مختلف البلدان يقلق الطواقم الطبية وهو نذير خطر على قطاع غزة .



وخلال الايجاز الصحفي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي بغزة، قال القدرة: إنه تجري تحضيرات لإنهاء الحجر الصحي لـ 360 من المستضافين، كما أنهت وزارة الصحة فترة الحجر الصحي لـ 205 مستضاف في مراكز الحجر الصحي وفق البرتوكول الصحي المعتمد وجميعهم بحالة صحية جيدة من العائدين بتاريخ 13 نيسان/ أبريل 2020.



وأشار إلى أن الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 5 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج وحالتهم مطمئنة ولازالت 3 حالات من المتعافين داخل مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.



كما ذكر أنه يتم متابعة الحالات التسع المتعافية منزليا بعد مغادرتها لمركز الحجر الصحي بمعبر رفح للاطمئنان على سلامتهم وعملاً بالأحوط.



وأوضح أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تراجع يومياً جملة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في القطاع.



وقال القدرة: "نشدد على كافة المواطنين الالتزام بقاعدة السلامة والوقاية (خليك بالبيت) والمحافظة على النظافة المستمرة مع وجوب ارتداء الكمامة والتباعد وتطهير الايدي وتجنب الزحام عند الخروج للضرورة القصوى، كما ندعو كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى مزيد من الحذر والتزام المنازل وتجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.



وتابع: "نؤكد على الالتزام بجملة الاجراءات الوقائية في الأسواق والمحال التجارية ومنافذ تقديم الخدمات للجمهور وفقا لتوصيات وزارة الصحة".



وأكد القدرة أن وزارة الصحة بغزة، تعاني نقصا حادا في الموارد الصحية الأساسية جراء نفاد 44 % من الادوية و29 % من المستهلكات الطبية و56 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم، مبينا أن ما وصل قطاع غزة من رام الله هو 5% من الاحتياج السنوي ولم تصلنا أي منحة لمواجهة فيروس كورونا.



وقال المتحدث باسم صحة غزة: "نشكر دولة قطر الشقيقة على استمرار المنحة المخصصة للوقود والجوانب الانسانية ونؤكد أنه لم يصل وزارة الصحة أي دعم لمواجهة جائحة كورونا في اطار هذه المنحة".



وختم القدرة، حديثه، بالقول: نطالب المؤسسات الأممية والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في رفع الحصار الإسرائيلي والإسراع في انقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الملحة من الادوية والمستهلكات الطبية وكميات كافية من مواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لقطاع غزة.