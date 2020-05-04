البطش: هيئة مسيرات العودة تدعم جهود داخلية غزة لمواجهة (كورونا)

خالد البطش رئيس الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد خالد البطش رئيس الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة، على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية وعدم التهاون فيها، مطالباً "بعدم التراجع عن تلك الإجراءات، ومواجهة حالة التراخي المجتمعي"؛ من أجل ضمان سلامة أبناء شعبنا، فما زلنا تحت تهديد هذا الوباء" على حد تعبيره.



وخلال لقائه بوكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم، أشاد البطش، بدور وزارة الداخلية بغزة، إلى جانب الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، مبيناً أن "تلك الإجراءات كان لها الأثر الكبير في عدم انتشار الوباء داخل قطاع غزة".



وأشار إلى أن تلك الجهود تحظى بدعم وتأييد من قبل الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، ولجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية.



ولفت البطش إلى ضرورة وجود حملات إعلامية توعوية للمواطنين، تشترك فيها كافة الجهات ذات العلاقة؛ من أجل تحصين مجتمعنا من هذا الوباء.