دولي

ترامب: الصين ارتكبت خطأ فظيعاً وترفض الاعتراف به

ترامب: الصين ارتكبت خطأ فظيعاً وترفض الاعتراف به
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة (فوكس نيوز)، إن الصين ضللت العالم بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، بما لا يدع أي مجال للشك.

وأضاف: "أعتقد أنهم (السلطات الصينية) ارتكبوا خطأ فظيعا، ولم يرغبوا في الاعتراف به"، لافتا إلى أن بكين ضللت منظمة الصحة العالمية التي علق الرئيس الأمريكي تمويلها لاحقا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفت ترامب إلى أن منظمة الصحة العالمية "تدور في فلك الصين ولا تعارضها في أي شيء"، مضيفا: أنه قرر تعليق تمويل المنظمة التي تمنحها الولايات المتحدة 450 مليون دولار سنويا، بينما تمولها الصين بـ38 مليون دولار فقط.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر افتراضي نقلته قناة فوكس نيوز، يرد خلاله على أسئلة الصحفيين حول مستجدات أزمة فيروس كورونا.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأمريكية الأوامر التي كانت تلزم الأمريكيين بالبقاء في منازلهم، بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد 1122486 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بزيادة 29671 حالة عن الرقم السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بـ 1452 حالة، وبلغ 65735.

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