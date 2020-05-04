السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ 10 ملايين ريال لمواجهة (كورونا)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز

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رام الله - دنيا الوطن

سلم سفير السعودية لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، أولى دفعات المساعدات الطبية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة.



ووفق (العربية.نت) فقد وقع محاضر تسليم شحنة المساعدات، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة الأردنية عمان، السفير نايف السديري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم، فيما وقعها عن الجانب الفلسطيني، الوزير رمزي خوري، مدير الصندوق القومي الفلسطيني، بحضور السفير الفلسطيني لدى الأردن، عطا الله خيري.



وتبلغ قيمة المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي، تتضمن 12 بنداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية، تم التعاقد على توريدها من قبل المركز من أوروبا والصين والبعض الآخر من المملكة العربية السعودية، بهدف تدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، والحد من انتشار فيروس (كورونا).